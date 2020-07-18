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صور انتهاء مناورة تحاكي اكتشاف اصابة بفيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:14 - 18 يوليو 2020
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة
تقارير
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أنهت وزارتا الداخلية والصحة اليوم السبت، المناورة التدريبية المشتركة في إطار الجهوزية ورفع الكفاءة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه في قطاع غزة.

وقامت الأجهزة المختصة بدورها في تلك المناورة وفق السيناريوهات المُعدة مسبقاً بهذا الخصوص، وتقوم لجنة حكومية مختصة بتقييم هذه المناورة ودراسة كافة الملاحظات.

وقدمت وزارتا الداخلية والصحة شكرها للمواطنين على تعاونهم في تنفيذ المناورة، واستجابتهم لكافة التعليمات والإرشادات بهذا الخصوص، الأمر الذي ساعدهما بشكل مباشر في إنجاح تنفيذ المناورة بكافة سيناريوهاتها وتفاصيلها كما خطط لها.

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مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (16)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (15)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (14)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (13)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (12)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (11)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (10)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (9)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (8)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (7)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (6)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (4)
مناورة مشتركة لوزارتي الداخلية والصحة (1)
 

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