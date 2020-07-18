موعد يوم عرفة 2020 فضل الصيام فيه يعادل عامين

أيام قليلة ويقترب موعد يوم عرفة 2020 الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر لما في هذا اليوم من فضل وأجر كبير جدًا للمسلمين.

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة اعتاد المسلمون غير الحجاج على صيامه لما له من أجر عظيم حيث جاء في الأحاديث النبوية الشريفة:

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

ومعنى الحديث الشريف فإن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية كما قال عدد من الدعاة.

ويقف في يوم عرفة الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

ويحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، فيستدل أهل السُنّة بحديث رسول الله محمد الذي قيل فيه:

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

ولا يجوز للحاج صيامه كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة».

موعد يوم عرفة 2020

وكان الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أعلن عن موعد عيد الأضحى لعام 2020 في الدول العربية بتاريخ (31 يوليو)

ويولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، فيما يشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة

وتوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما صرح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وستكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.