الداخلية بغزة: انتهاء المناورة التدريبية لمحاكاة التعامل مع اكتشاف إصابة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، انتهاء المناورة التدريبية المشتركة لمحاكاة التعامل مع وقوع إصابة مفترضة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ بمدينة غزة.

وأكدت الداخلية في بيان لها، عودة الأمور إلى طبيعتها، بعد انتهاء المناورة التدريبية.

ونفذت وزارتا الداخلية والصحة، مناورة تدريبية مشتركة الساعة 11:00، تحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا، وتشمل كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.

وأوضحت الداخلية، أن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أية تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في القطاع، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار.













