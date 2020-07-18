إيران: تقديرات بإصابة 25 مليون شخص بفيروس كورونا

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، أن اعداد المصابين بفيروس كـورونا في البلاد يقدر بـ 25 مليون إصابة، وذلك وفق تقديرات وزارة الصحة الإيرانية.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة ​فيروس كورونا: :"إن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني، معرضون لخطر الإصابة بالوباء، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: أنه "500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى لا تظهر لديهم أعراض المرض"، وفق ما أفاد به تقرير الصحة الإيراني.

وأوضح روحاني، أن المشافي في البلاد استقبلت نحو 200 ألف مصاب، خلال 150 يومًا الماضية.

وحذرت طهران، من تضاعف عدد الإصابات بعدوى "كورونا"، خلال الفترة المقبلة.

وفرضت السلطات الإيرانية، إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، مارس الماضي، متمثلة بإغلاق المرافق العامة والترفيهية والرحلات الجوية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.