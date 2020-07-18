تحديث تردد قناة ام بي سي أكش MBC Action الجديد 2020

تردد قناة ام بي سي أكش MBC Action الجديد 2020 ، حيث تعتبر قناة إم بي سي أكش من القنوات الرائدة في وطننا العربي ، وذلك لجودة مضمون أفلامها التي تقدمه إلى جميع السكان ، والذي يتميز بالتشويق والأثارة والمتعة، لذا حققت القناة رواجًا واسعًا ومشاهدات عالية في الفترة الأخيرة، وصلت لمئات الالاف من المشاهدات في اليوم الواحد، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد القناة على عرب ونايل سات.
وحقق تردد قناة إم بي سي أكشن ، قائمة الأعلى بحثًا على محركات البحث بالإنترنت، في حين، يعتبر مسقط رأس القناة في المملكة العربية السعودية، وهي تعرض أفلام وبرامج ومسلسلات أجنبية على مدار الساعة وبدون تشفير.
وتبث قناة ام بي سي أكشن MBC Action، مجانًا بجودة SD وترميز بجودة HD ، وهو ما اراح المشاهد أثناء مشاهدة أفلامها وبرامجها ومسلسلاتها.
كما وفي هذه المقالة الرائعة، وضعنا لكم كافة ترددات قنوات شبكة ام بي سي، المرخصة على نايل وعرب سات.
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تردد قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:
هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد قناة ام بي سي على نايل سات:
هو 11476(v).
تردد قنوات ام بي سي mbc الجديدة 2020 على نايل سات
تردد قناة ام بي سي 4 mbc :
تردد قناة ام بي سي Mbc مصر
تردد قناة ام بي سي MBC 2
تردد قناة ام بي سي برو سبورت
تردد قناة ام بي سي 1mbc
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
تردد قناة ام بي سي 5 mbc
تردد قناة ام بي سي mbc 3
تردد قناة ام بي سي اكشن
تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq
تردد قناة ام بي سي mbc دراما
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc
تردد قناة ام بي سي 1 mbc :
تردد القناة على النايل سات:
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc2:
التردد 12015
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc3:
تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc4 :
تردد القناة 11938 – 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc max:
تردد قناة ام بي سي mbc max:
11560
الاستقطاب عمودي
تردد آخر 11938
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي دراما :
تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:
هو 11938, 11470
الاستقطاب v
معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي mbc 5 :
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :
الاقمار التردد معدل الترميز FEC
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :
القمر التردد FEC/SR الجودة
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD
تردد قناة ام بي سي العراق MBC :
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
تردد قناة ام بي سي مصر MBC :
التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
معدل الترميز هو 27500.