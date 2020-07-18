تحديث تردد قناة ام بي سي أكش MBC Action الجديد 2020

تردد قناة ام بي سي أكش MBC Action الجديد 2020 ، حيث تعتبر قناة إم بي سي أكش من القنوات الرائدة في وطننا العربي ، وذلك لجودة مضمون أفلامها التي تقدمه إلى جميع السكان ، والذي يتميز بالتشويق والأثارة والمتعة، لذا حققت القناة رواجًا واسعًا ومشاهدات عالية في الفترة الأخيرة، وصلت لمئات الالاف من المشاهدات في اليوم الواحد، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد القناة على عرب ونايل سات.

وحقق تردد قناة إم بي سي أكشن ، قائمة الأعلى بحثًا على محركات البحث بالإنترنت، في حين، يعتبر مسقط رأس القناة في المملكة العربية السعودية، وهي تعرض أفلام وبرامج ومسلسلات أجنبية على مدار الساعة وبدون تشفير.

وتبث قناة ام بي سي أكشن MBC Action، مجانًا بجودة SD وترميز بجودة HD ، وهو ما اراح المشاهد أثناء مشاهدة أفلامها وبرامجها ومسلسلاتها.

كما وفي هذه المقالة الرائعة، وضعنا لكم كافة ترددات قنوات شبكة ام بي سي، المرخصة على نايل وعرب سات.

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تردد قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v).

تردد قنوات ام بي سي mbc الجديدة 2020 على نايل سات

تردد قناة ام بي سي 4 mbc :

تردد قناة ام بي سي Mbc مصر

تردد قناة ام بي سي MBC 2

تردد قناة ام بي سي برو سبورت

تردد قناة ام بي سي 1mbc

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

تردد قناة ام بي سي 5 mbc

تردد قناة ام بي سي mbc 3

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

تردد قناة ام بي سي mbc دراما

تردد قناة ام بي سي ماكس mbc

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc2:

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc3:

تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc max:

تردد قناة ام بي سي mbc max:

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc 5 :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

القمر التردد FEC/SR الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

تردد قناة ام بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.