كتلة "التغيير والإصلاح" تُشيد بدور البرلمان الماليزي في دعمه للقضية الفلسطينية

أشادت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، بموقف البرلمان الماليزي الداعم للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

يوم الخميس الماضي، ناقش البرلمان الماليزي مشروع قرار يدعو إلى التنديد بخطة ترامب_ نتنياهو لـ"ضم" الضفة الغربية تحت سيادتها.

وحث البرلمان، الحكومة الماليزية على السعي لطرد (إسرائيل) من الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، كونها دولة محتلة.

واعتبرت الكتلة البرلمانية، موقف ماليزيا إسلاميًا ومسؤولًا يدلل على دور الأمة المطلوب في عزل الاحتلال، ومواجهة مخططاتها التهويدية في فلسطين.

وشددت على أن هذا الموقف الماليزي أبلغ رد ‏على سياسة ‏التطبيع ولفظ المطبعين مع حكومة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.

وعدّ دعوة البرلمان الماليزي، على انه دليل على نبض الأمة الحقيقي الذي يرى فلسطين في سلم أولوياته ويعدها قضية المسلمين الأولى.

ودعت كتلة التغيير والاصلاح، البرلمانات العربية والإسلامية كافة للحذو نحو البرلمان الماليزي ‏وصولاً إلى طرد الاحتلال من المؤسسات ‏الدولية واعتباره ‏كيانا معاديًا لا أساس له قانونيًا وشرعيًا.

وبدوره، أكد نائب وزير الخارجية قمر الدين جعفر، على دعم ماليزيا للحق الفلسطيني ونيتها بالاستمرار بدور أساسي في المحافل الدولية خصوصا في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي تنديدا بممارسات الاحتلال.