قوات الاحتلال تجبر مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطن مقدسي على هدم بيته ذاتيًا الكائن في أحياء مدينة غزة، بحجة عدم الترخيص.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن المواطن محمد أبو تركي هدم منزله في بلدة جبل المبكر، بعدما قدمت قوات الاحتلال اخطارًا بالهدم، مع فرض أجره الهدم عليه.

وتحاول قوات الاحتلال أن تخلق ذرائع واهية على المواطنين المقدسين في هدم منازلهم، بهدف تضييق الخناق عليهم وتهجيرهم قسرًا من المدينة، للسيطرة عليها لاحقًا.

ومنذُ النصف الأول من العام الحالي، فإن حكومة الاحتلال هدمت 42 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس المحتلة، وفق تقارير فلسطينية رسمية

وبالتوازي مع هدم منازل الفلسطينيين، تصادق حكومة الاحتلال على بناء عشرات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين.