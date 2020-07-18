اضبط تردد قناة روسيا اليوم RT ARABIC 2020

تردد قناة روسيا اليوم RT ARABIC 2020 على الاقمار الصناعية ، حيثُ يبحث السكان عن تردد قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية الجديد، وتهتم القناة التي تتخذ من موسكو مقرًا لها بمواكبة الأوضاع السياسية في جميع العالم، لذلك يشاهد سكان العالم برامج القناة المختلفة، والتي تبثها على مدار 24 ساعة، إذ تستضيف القناة خبراء ومحللين من مختلف التخصصات ومسؤولين ورؤساء دول وغيره، كما وتبث بعدة لغات، ما جعلها محطة انظار الكثيرين.

وتبث قناة روسيا اليوم، موادها الاعلامية باللغة العربية والاسبانية والانجليزية، كما للقناة مكاتب فرعية منها: في لندن وكندا والولايات المتحدة وباريس والهند، وتركز معظم اخبارها عن السياسية.

وتنظم قناة روسيا اليوم، برامج عدة، منها: التحقيقات، ورحلة في الذاكرة، واسأل أكثر، وقصارى القول، وبالتفاصيل، وفن الحياة، وأبعاد روسية، العالم إلى أين.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة، على توفير تردد قناة روسيا اليوم نايل وعرب سات.

تردد قناة روسيا اليوم 2020 RT ARABIC

وتحرص قناة روسيا اليوم على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة.

وتهدف القناة من ذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تقدم قناة روسيا اليوم 2020 مجموعة من البرامج التي يشاهدها الكثير من المتهمين بالأحداث اليومية والإخبارية غير أنها ليس قناة تجارية.

رابط موقع روسيا اليوم الالكتروني ( اضغط هنا ) .

رابط تحميل تطبيق قناة روسيا اليوم ( اضغط هنا ).