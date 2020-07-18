غزة: مناورة مشتركة للداخلية والصحة تُحاكي اكتشاف فيروس كورونا

من المقرر، أن تبدأ وزارتا الداخلية والصحة مناورةً تدريبيةً مشتركة صباح اليوم السبت 18/7/2020، في تمام الساعة 11:00، تُحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الوطني، أن المناورة تشمل كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال في تلك المنطقة، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.

وأكد البزم، أن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أية تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار.