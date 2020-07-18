الولايات المتحدة تسجل 77 ألف إصابة وعشرات الوفيات بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، تسجيل 77 ألف إصابة و692 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير الجامعة حول مستجدات الفيروس، أن إجمالي الإصابات في أمريكا ارتفع إلى 3.770.012 مصاب، والوفيات إلى 142.064 حالة.

وتُعد ولاية نيويورك وواشنطن، الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، منذُ ظهور اول إصابة في البلاد مارس الماضي.

وعلى إثر ذلك تعرض الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة كورونا إلى انكماش كبير وصل إلى 6:4%، وهو لم تشهد الولايات المتحدة منذُ أزمة عام 2008.

وأعلن رئيس امريكا دونالد ترامب، أواخر مارس، فرض اجراءات حازمة ضد انتشار فيروس كورونا، حيثُ قرر إغلاق المرافق العامة والترفيهية والسياحية والرحلات الجوية، مع تشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية.

خففت واشنطن من إجراءاتها ضد الفيروس، الشهر الماضي، بسبب تداعيات الجائحة على اقتصاد البلاد، وسط رفض بعض المسؤولون الأمريكيين لتلك الإجراءات، التي اعتبروها "تخفيف بحياة السكان".