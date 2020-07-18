سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020

شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020، انخفاضاً طفيفاً في السوق المحلي، على الرغم من ارتفاعه خلال الأيام الماضية.

ويهتم الفلسطينيون بمتابعة أسعار صرف العملات ويجري البحث عنها بشكل يومي عبر محركات البحث.

وقد عاني الدولار الأمريكي من تذبذب في أسعاره على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي أثر عليه بشكل كبير.

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020

شراء بيع

دولار/شيكل 3.3967 3.4707

دينار/شيكل 4.7374 4.9504

يورو/شيكل 3.8298 4.000

دولار/دينار 0.7011 0.7170

يورو/دولار 1.1275 1.1525