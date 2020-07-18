سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020
شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020، انخفاضاً طفيفاً في السوق المحلي، على الرغم من ارتفاعه خلال الأيام الماضية.
ويهتم الفلسطينيون بمتابعة أسعار صرف العملات ويجري البحث عنها بشكل يومي عبر محركات البحث.
وقد عاني الدولار الأمريكي من تذبذب في أسعاره على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي أثر عليه بشكل كبير.
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم 18/7/2020
شراء بيع
دولار/شيكل 3.3967 3.4707
دينار/شيكل 4.7374 4.9504
يورو/شيكل 3.8298 4.000
دولار/دينار 0.7011 0.7170
يورو/دولار 1.1275 1.1525