كورونا حول العالم:الإصابات تقترب من ١٤ مليون في العالم وأمريكا تسجل أرقام قياسية

كشفت اخر إحصاءات حول فيروس كورونا في العالم، أن أكثر من 13.91 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 590,246 شخصا قد توفوا بسببه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138,290 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و595,660 حالة إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 76,688 حالة وفاة، ومليوني إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث، مسجلة 25602 حالة وفاة، وأكثر من مليون حالة إصابة.

وفي المركز الرابع، روسيا، مسجلة 12,123 حالة وفاة، و759,203 حالة إصابة.

من جهته، أكد موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا، أن العدد الكلي للإصابات تجاوز الـ 14 مليون، و168 ألف و751 مصابا، فيما تجاوز عدد حالات الوفاة في العالم 598,274 حالة.