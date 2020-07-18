محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة كفرذان بسبب كورونا

قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، إغلاق بدلة كفرذان شمال غربي المحافظة لمدة خمسة أيام، خشية من انتشار فيروس كورونا بين سكان البلدة.

وأوضح الرجوب، ان الاغلاق سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 2020/7/18، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 2020/7/23، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلدة الى 17 حالة .

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.

ودعا المحافظ الرجوب، جميع السكان بضرورة الالتزام التام، لتجاوز هذه الحالة.

واعلنت وزارة الصحة برام الله، أمس، وفاة مواطن (٦٠ عاما) من سكان بيت عوا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

كما وقررت وزارة الصحة ، إغلاق أقسام في مستشفى ياسر عرفات في سلفيت و خليل سليمان بجنين الحكوميين وحجر المرضى والكوادر الطبية العاملة فيها، بعد اكتشاف إصابتين بالوباء.

وأكدت الصحة، إصابة طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى سلفيت الحكومي، ومريض آخر في قسم الباطني بمستشفى جنين الحكومي، مشيرةً إلى أنها نقلت المصابين إلى المستشفى العسكري بنابلس لاستكمال العلاج.

وأوضحت الصحة، أن إغلاق الأقسام في جنين سيكون حتى الساعة الثالثة عصر اليوم لتعقيمه، مشيرةً إلى أنه سيعاد افتتاحه.

وبيّنت أنها ستأخذ عينات من المرضى المنومين والكوادر الطبية في قسم الباطني (رجال ونساء)، للتأكد من خلوهم من مرض (كوفيد-19)، مشيرةً إلى أنها فرصت عليهم حجرهم داخل القسم لمدة 5 أيام ثم إعادة الفحص المخبري، بعد ذلك سيتم نقلهم للحجر لمدة 14 يوماً.

كما وأعلنت الصحة، امس، تسجيل 439 إصابة جديدة في الضفة، و6 حالات وفيات، وسجلت تعافي 179 حالة تعافٍ، بينها: 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغت 7334 حالة، وعدد حالات التعافي: 1666، فيما بلغت حالات الوفيات 55حالة وفاة.