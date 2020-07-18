وفاة مواطن ستيني من بيت كاحل بالخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 18/7/2020، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر (64 عاما) من بلدة بيت كاحل غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 57 حالة وفاة.

وفي آخر إحصائية لفيروس كورونا في فلسطين، بلغت عدد الإصابات 9055، فيما بلغت العينات التي تم فحصها 155355، أما المتعافون فبلغوا 1666، أما الحالات الحرجة فبلغت 17 حالة.

وكان مُحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، قد قرر إغلاق بدلة كفرذان شمال غربي المحافظة لمدة خمسة أيام، خشية من انتشار فيروس كورونا بين سكان البلدة.

وسيبدأ الإغلاق اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 2020/7/18، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 2020/7/23، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلدة الى 17 حالة .