وفاة 9 مستوطنين وعشرات الإصابات بفيروس كورونا في (إسرائيل)

توفى تسعة مستوطنين، اليوم السبت، وأصيب العشرات بفيروس كورونا المستجد في (إسرائيل) خلال 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 1929 إصابة جديدة بالفيروس، لرفع عدد الوفيات إلى 392 وفاة، وعدد المصابين إلى 47459 مصابًا، بينهم 208 بحالة حرجة وتعافى 20744.

وأشارى الصحة إلى أن 56 مريضًا موصول بهم أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 26323 حالة.

أمس الجمعة، أعلنت سلطات الاحتلال إبقاء المطاعم مفتوحة حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

فيما قيدت التجمهر بـ10 أشخاص في مكان مغلق، و20 شخصا في مكان مفتوح، بالإضافة إلى حزمة إجراءات جديدة طالت النوادي الرياضية والأسواق وصالونات الحلاقة، وغيره.