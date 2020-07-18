طقس فلسطين اليوم السبت 18-7-2020: ارتفاع الحرارة

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم السبت الموافق 18-7-2020، أنه سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيثُ تكون الأجواء اليوم حارة بشكل ملموس نهاراً بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة.

وأوضح الموقع، أن درجة الحرارة تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، مشيرًا إلى أنه مع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصاً في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها.

وبيّن أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحياناً.

أم يوم غد الاحد، أكد أنه سيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة جداً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق.

كما وأوضح أن الحرارة تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، مشيرًا إلى أنه مع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصاً في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها.

وبيّن أن الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحياناً.

وفي يوم الاثنين المقبل، تسود أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق ، وتسود أجواء قائظة في المناطق الغورية والمنخفضة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات، وفق الموقع.

وأشار إلى أنه مع ساعات الليل تبقى اراي فلسطين تحت تأثير الموجة الحارة وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق، في حين تسود أجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها.

كما وبيّن، طقس فلسطين أن الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحياناً .