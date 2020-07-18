5 فوائد صحية لعادة شرب القهوة على الريق

اعتاد كثير من الناس على شرب القهوة على الريق بشكلٍ يومي، إذ لا يبدأ بالنسبة لهم النهار، ولن يكتمل استيقاظهم إلا عندما يحتسون القهوة الساخنة على الريق.

يشار إلى أنَّ القهوة من أكثر المشروبات المستخدمة في العالم، إذ أنَّ هناك ملايين البشر حول العالم لا يمكنهم الاستغناء عن عادة شرب القهوة.

وتوجد طرق مختلفة لعمل القهوة ولكل واحدة منها مذاقها الخاص، و لشرب القهوة فوائد صحية كثيرة وهذا ما سوف نقدمه لكم في المقال فتابعونا.

فوائد شرب القهوة على الريق:

يساعد شرب القهوة على الريق في حرق الدهون، ما يؤدي إلى النحافة، في حال استمر الشخص بالشرب المتواصلة لفترةٍ كبيرة. الكافيين يحسن من الأداء البدني لأنه يزيد مستوى هرمون الأدرينالين في الدم. يقلل مشروب القهوة على الريق من خطر الإصابة بمرض السكري، إذ أظهرت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني . تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إذ أكدت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%. تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تؤكد وجود فوائد لشرب القهوة على الريق، إلا أنَّ هناك دراسات أخرى تشير إلى وجود إمكانية لمضاعفات خطيرة.