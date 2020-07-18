تعرف على فوائد الصبار "التين الشوكي"!

يعشق كثيراً من الناس طعم الصبار "التين الشوكي"، نظراً لطعمه اللذيذ والمحبب إلى الجميع، غير أنَّ الكثيرين منهم لا يعرف حجم الفوائد الصحية الموجودة في "الصبار"، إذ كشفت دراسة فاكهة التين الشوكي (الصبار) تحتوي العديد من الفوائد المذهلة للصحة، إذ تحمي الجسم من أمراض كثيرة.
و يحتوي الصبار على الألياف الغذائية، والتي تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك، بحسب موقع "نيوزبيزر".
ونضع بين أيديكم فوائد الصبار "التين الشوكي":
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يساعد الصبار في خفض مستويات الكوليسترول.
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يقلل الصبار من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتحسين مستوى الجلوكوز في الدم.
- الصبار مصدراً غنياً بالمغنيسيوم والمعادن والبوتاسيوم، وتعمل هذه المعادن على تفعيل الإنزيمات التي تنظم وظائف الجسم.
- تساعد المعادن الموجودة في التين الشوكي في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين لإنتاج الطاقة.
- ينظم الصبار ضربات القلب وضمان الأعصاب والعضلات سليمة.
- التين الصبار غنيا بالكالسيوم المهم للعلاج المستمر للعظام والأسنان، ومنع هشاشة العظام.
- يساعد في التخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، حيث إن هذه الفاكهة الليفية منظف قوي للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياس.