الفصائل الفلسطينية تطالب عائلة الصوفي برفع الغطاء عن قتلة المناضل القيق

طالبت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الجمعة، عائلة الصوفي برفع الغطاء العائلي والعشائري عن ابنائهم قتلة المناضل جبر القيق.

وقالت الفصائل -خلال لقاءٍ عقدته في رفح في إطار متابعتها لمجريات جريمة اغتيال الشهيد جبر القيق- "إن جريمة اغتيال الشهيد والأسير المحرر جبر القيق تمس أمن الوطن والمناضلين، وتشكل تهديداً للنسيج الوطني والاجتماعي، وتعتبر خدمة لمخططات الاحتلال".

وأكدت على احترامها لكل شرائح وفئات شعبنا، مشددة على أن عائلة الصوفي جزء أصيل من مكونات شعبنا المشهود لها بالنضال والتضحيات في مسيرة نضالنا الوطني، وبناء عليه مطلوب منها الإعلان بشكل واضح إدانتها لهذه الجريمة النكراء التي أودت بحياة مناضل أمضى حياته مناضلاً ضد الاحتلال، ورفع الغطاء العشائري والعائلي عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

كما أكدت الفصائل على ضرورة معاقبة المجرمين مرتكبي هذه الجريمة وفقاً للقوانين المعمول بها لتشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث في أمن وسلامة الوطن والمناضلين.

وثمنت دور الأجهزة الأمنية في متابعة هذا الحدث، وطالبتها ببذل مزيد من الجهد من أجل إلقاء القبض على الجناة وشركائهم.







