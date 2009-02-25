اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأمطار وثلوج مساء الجمعة

فلسطين اليوم-رام الله

تتأثر فلسطين والمنطقة يوم الجمعة المقبل بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا يتحول إلى غائم وتسقط الأمطار ويشتد الهطول في ساعات الليل يصحبها الرعد وتساقط البرد. وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتساقط الثلوج أثناء ليل الجمعة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ وجبال الجليل وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما اليوم الأربعاء يستمر الطقس باردا نسبيا نهارا رغم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب العالية وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الخميس ويكون الطقس لطيفا مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.