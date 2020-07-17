إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس كورونا في محافظة طوباس

أصيب سبعة فلسطينيين من محافظة طوباس مساء اليوم الجمعة، بفيروس كورونا (كوفيد_19)، وجميعهم من قرية وادي الفارعة.

وأوضح محافظ طوباس اللواء ركن يونس العاصي أن الإصابات السبعة خالطت أحد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار اللواء يونس أنَّ الطواقم الطبية قامت بسحب (522) يوم غدٍ الخميس ظهرت نتائجها يوم الجمعة جميعها سليمة باستثناء (7) حالات.

وبين أنه بهذا يرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى (35) إصابة نشطة، وحالات التعافي: حالة واحدة.

وأكد محافظ طوباس أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر ومصاب واحد غير مستقر، لافتا إلى أن عدد المحجورين في مركز الحجر الصحي في كشدة (1) و المستشفى العسكري في نابلس (1) وباقي المصابين في الحجر المنزلي.

واشار إلى ان طواقم الطب الوقائي تقوم بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين وسحب عينات منهم، موضحا ان عدد الإصابات المرتفع بفيروس كورونا سببه الاختلاط.