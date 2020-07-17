مسؤول أمني إسرائيلي: السلطة اعتقلت فلسطينيين أيدوا خطة الضم عبر قناة إسرائيلية

ذكر مسؤول أمني إسرائيلي اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين ظهروا في القناة 13 الإسرائيلية، وأبدوا ترحيبهم بقرارات الضم الإسرائيلية.

وكان فلسطينيون من الضفة المحتلة عبروا أنهم مع قرار الضم الإسرائيلي، على أملٍ منهم بالحصول على جنسية إسرائيلية في حال ضمّت إسرائيل أراضيهم في إطار خطة وضعتها الإدارة الأميركية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملةٍ وتفصيلاً.

ونفت مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه المعلومات، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر: "لم نعتقل أحدا على خلفية هذه القضية .. كما نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات توقيف أي شخص على خلفية هذا التقرير".