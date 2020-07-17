ما سر عدم احتفال بيل مع فريقه لحظة تويجه بطلاً للدوري الإسباني؟

اثار احتفال الويلزي غاريث بيل الباهت عند تتويج فريقه ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني حالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، إذ استغربوا من احتفاله الباهت، في وقت كان عبر أقرانه في الفريق عن فرحة غامرة بالفوز الساحق.

وتوج فريق ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخ النادي الملكي، وسط سعادة غامرة من الفريق، ومشجعيهم من جميع أنحاء العالم.

وتظهر الفيديوهات والصور التي يتم تداولها على نطاق واسع، النجم الويلزي وهو يرفض مشاركة زملائه في رفع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، وهو أحد الطقوس الاحتفالية في عالم الساحرة المستديرة تقديرا لدور المدرب خلال البطولة.

كما امتنع بيل عن لمس كأس البطولة واكتفى بابتسامة خفيفة أثناء قيام زملائه بمعانقتها.

وأظهر فيديو آخر بيل وهو يقوم بعرقلة زملائه أثناء الاحتفالات، مما دفع أحد المتابعين للقول: "إذا لم تكن تريد الاحتفال فلا داعي لعرقلة المحتفلين".