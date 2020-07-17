أقوى قناة أطفال: تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry على نايل سات وعرب سات

يبحث المتابعون العرب بشكل كبير في الآونة الأخيرة عن تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry الذي شهد العديد من التغيرات في إطار محاولة القناة تقديم أفضل جودة للمشاهدين.

وتعتبر قناة Tom & Jerry من أكثر قنوات الاطفال متابعة، كونها تقدم على مدار الساعة حلقات عديد من المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، الذي جذب الأطفال وحتى الكبار.

واعتادت القناة أن تغير ترددها بين الفينة والأخرى في إطار إصلاح بعض الأعطال التي تصادفها، وفي إطار تجويد الصورة المقدمة للجمهور، لاسيما في ظل اتساع الجمهور المشاهد للقناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد

ورصدت محركات البحث العالمية في الآونة الأخيرة تعاظم البحث عن التردد الجديد للقناة لمشاهدة باقة متنوعة من سلسلة الفيلم الكرتوني الشهير توم وجيري الذي قدم حلقات متنوعة وكوميدية يفضلها الكبار والصغار محبي الأفلام الكرتونية الكوميدية.

يتخصص المحتوى الخاص بالقناة بعرض لقطات كوميدية من الكرتون الشهير، توم وجيري على مدار اليوم مجانا عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة في الصورة والصوت مع عرض عدد من الأغاني الطريفة.

تردد Tom and Jerry

تقدم القناة أيضا عدد من الفقرات الكرتونية الشيقة التي تجعلها تحافظ على أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات الكرتونية، ويرجه ذلك لفريق العمل الذي يراعي المحتوى المميز الذي يقدمه للجمهور من الصغار والكبار مع مراعاة ما يتم تقديمه للذوق العربي.

تعمل القناة على عرض كل ما هو جديد من لقطات كرتونية شهيرة متنوعة من الأفلام، فهي لا تقتصر على توم وجيري فقط، وذلك لتكون قناة متنوعة في المحتوى الذي يقدم على مدار 24 ساعة، لتصبح القناة في نجاح كبير مستمر خلال اليوم.

تتميز القناة بالأغاني التي تقدمها أيضا للصغار، بحانب باقة الافلام المغامرة والمميزة التي تناسب الكثير من المراحل العمرية المختلفة، ويمكنكم متابعة جميع ما تقدمه القناة على مدار اليوم من خلال التردد التالي.

التردد 11354 الاستقطاب عمودي .

الترميز 27500 .

القمر النايل سات .