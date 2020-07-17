رابط التسجيل في المسار الإلكتروني للحج عام 1441 – طالع شروط التسجيل

فتحت وزارة الحج والعمرة السعودية باب التسجيل في المسار الإلكتروني للحج 1441 – 2020، وأصبح رابط التسجيل للمسار الإلكتروني متاحاً أمام السعوديين ممن يرغبون في الحج هذا العام.

وأوضحت وزارة الحج السعودية أن نسبة السعوديين الحجاج من المملكة ستكون 30% بينما تصل نسبة الحجاج من غير السعوديين والمقيمين داخلها إلى حوالي 70%.

وقصلت المملكة العربية السعودية اعداد الحجاج لهذا العام، وذلك خشية من انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.

وتبذل السعودية جهوداً كبيرة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، إذ تتخذ اجراءات مشددة بشأن الحجاج، خشية من أن يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

التسجيل في المسار الإلكتروني 1441:

أصبح بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في المسار الإلكتروني للحج في العام الحالي 1441 – 2020.

التسجيل للحج متاح إلكترونياً من خلال خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التي يوفرها موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني

قم بالدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية .

اختر من الصفحة الرئيسة خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل .

انقر على حجز الخدمة، ثم طلب الحجز .

أدخل عدد الحاج والمدينة الخاصة بك واختر حجز الطلب .

اختر من البرامج الخاصة بالحجاج أحدها .

قم بإدخال البيانات الخاصة بالحجاج منها البطاقة الشخصية وتواريخ الميلاد .

ادفع المبلغ المطلوب للحج .

شروط التسجيل في حج العام 1441

أن يكون المتقدم للحج قادر على دفع تكاليف الحج .

ألا يزيد عمر المتقدم 65 عام .

أن يكون لائق بدنيا .

ألا يشكو المتقدم من أي أمراض مزمنة .

أن يخضع المتقدم لاختبارات طبية وأهمها فحص خلوه كورونا المستجد .

الجدير بالذكر أن الحج سيكون متاح للحجاج في الداخل مقتصر على الممارسين الصحيين ورجال الأمن ممن تعافوا من مرض فيروس كورونا حيث ستعتمد الوزارة على قاعدة البيانات لوزارة الصحة، بينما المقيمين في السعودية سوف يتم الاعتماد على إجراءات احتياطية .