دعاء يوم عرفة ( ادعية وقفة عرفات ) 2020

دعاء يوم عرفة أفضل ما يقال يوم وقفة عرفات و ادعية يوم عرفة مستجابة ، حيث يعتبر اليوم السبت هو يوم عرفة والمقصود بيوم عرفة او عرفات هو وقفة العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة حيث يقف الحجاج علي جبل عرفات لأداء مناسك الحج.

دعاء يوم عرفة مكتوب :-

فقد قال رسول الله الحج عرفة ، فلابد من الوقوف بعرفة فإذا وقف الحاج في أي مكان من عرفة أدي الغرض وأتم الحج وإن وقف بعيد عن عرفة لم يتحقق الحج ، ويصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر وكذلك المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب ثم يذهب الحجيج إلي مزدلفة.

اللهم لك الحمدُ كالذي تقولُ، وخيرًا مما نقولُ، اللهم لك صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربِّ تُراثي، اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ القبرِ، ووسْوَسةِ الصدرِ، وشتاتِ الأمرِ، اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ ما تجيءُ به الريحُ

دعاء لنفسي في يوم عرفة :-

يتوجه الحجاج فجر اليوم التاسع من مني قاصدين جبل عرفات لتكملة مناسك الحج ، وليس شرط اعتلاء جبل عرفات لكي يتحقق ركن الحج فعرفة كلها موقف وأي مكان علي أرض عرفة يؤدي الغرض.

اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.