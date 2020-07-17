يبحث الكثير من الأشخاص في هذه الأيام عن موعد عيد الأضحى 2020 في مصر وموعد وقفة عرفات، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وسنتعرف على موعده من خلال الفقرات التالية.

موعد عيد الأضحى 2020 في مصر

تشير الحسابات الفلكية المبدئية توضح أن موعد عيد الأضحى 2020 في مصر ستكون يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو للعام الجاري 2020.

كما يذكر أن التوقعات الفلكية قد أوضحت أن عدة شهر ذو القعدة سوف تكون 30 يوم فقط، أي أن يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يوليو هو آخر يوم في شهر ذو القعدة من العام الهجري 1441، كما أن مختلف الحسابات الفلكية توضح أنه من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء، الموافق 22 من شهر يوليو، هو أول أيام شهر ذو الحجة من العام الجاري 1441،، ليكون بهذا يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق 31 يوليو أول أيام عيد الاضحى ٢٠٢٠.

موعد وقفة عيد الأضحى 2020

و بحسب المعطيات السابقة الذكر، فإن وقفة عرفات للعام الجاري 2020، يوم، الخميس الموافق 21 من شهر يوليو، أي التاسع من شهر ذي الحجة 1441هـ.

و يشار الى أن هلال شهر ذو القعدة الهجري للعام الحالي 1441 هـ، كان قد ولد مباشرة بعد أن تم الاقتران يوم الأحد الموافق 29 من شهر شوال 1441، الذي يوافق 21 يونيو، في تمام الساعة الثامنة و41 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، وهو يوم الرؤية.

ومن الجدير بالذكر أن هلال شهر ذو القعدة الهجري كان قد ظل في سماء محافظة القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس وم الرؤية 21 يونيو، بينما اختلفت مدة بقاء الهلال في مختلف محافظات الجمهورية لمدة تتراوح ما بين 18 دقيقة حتى 21 دقيقة وبهذا كان يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يونيو للعام الحالي 2020، هو أول أيام شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريًا.