وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا في إيران بعد يومين من الولادة

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة بأنّ أصغر مصاب بكورونا في إيران، قد توفي اليوم الجمعة، وهو طفل لم يمض على ولادته سوى يومين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ والدة الطفل كانت قد أصيبت بكورونا خلال حفل عرس بمدينة "غناباد" شرقي إيران، وهي في الشهر الأخير من حملها، مشيرة إلى أنّ الأطباء قرّروا إجراء الولادة قبل موعدها، من خلال عملية القسطرة. وأضافت أنّ الفحوص التي أجريت للمولود أظهرت إصابته بكورونا، وتوفي بعد يومين من الولادة. غير أنّ إدارة المستشفى أعلنت أن الاختناق (إسفيزكنيا) كان سبب الوفاة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى إصابة مولود آخر بكورونا في مدينة "غناباد"، بعد 35 يوماً من ولادته. ​

من جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، تسجيل 183 وفاة جديدة و2379 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في إيران، مشيرة إلى أن هذه الأرقام رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 13 ألفا و791 والمصابين إلى 269 ألفا و440 شخصاً، من بينهم 3509 حالات حرجة.

وأضافت لاري أنّ 1852 شخصاً من المصابين الجدد تمّ إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما البقية سيخضعون للحجر الصحي المنزلي لكون أعراضهم خفيفة.

كما أشارت إلى ارتفاع أرقام المتعافين إلى 232 ألفا و873 مريضا، قائلة إنّ بلادها أجرت مليونين و98 ألفا و985 فحصاً خاصاً بتشخيص الإصابة بكورونا منذ التاسع عشر من فبراير/شباط الماضي، حين سجّلت في إيران أولى الإصابات بالفيروس بحسب الإعلان الرسمي للسلطات الصحية.