الخضري: ارتفاع معدل البطالة في غزة الى 60%

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، مساء اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل قرابة ٦٠٪ مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي.

وقال الخضري، في تصريح صحفي، إن أكثر من ٣٠٠ ألف عامل مُعطل عن العمل، لافتًا إلى أن الإنتاج تقلص في مصانع غزة إلى معدلات غير مسبوقة (حوالي ٣٠٪ من القدرة الإنتاجية) بسبب قيود التصدير، والوضع الاقتصادي المتردي، إضافة إلى تداعيات جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن الحصار تسبب في إغلاق المئات من المنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية والمقاولات، وفي القطاع الفندقي، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية في الأسواق.

وشدد على أن رفع الحصار بشكل كامل هو بوابة أي تحسن حقيقي في الأوضاع الحياتية في غزة، عبر فتح المعابر للاستيراد والتصدير دون قيود، ورفع كل قوائم الممنوعات التي يضعها الاحتلال على المعابر، بمنع العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة ما يعيق حركة الانتاج.

وجدد الخضري التأكيد بأن المطلوب إغاثة غزة صحياً واقتصادياً وتعليمياً، وفي كافة مناحي الحياة، لأن المعاناة تطال كافة القطاعات الإنسانية.

وأضاف: "تقارير المؤسسات الدولية حذرت من زيادة معدلات الفقر والبطالة، إن لم يتم تدارك الأوضاع الحالية، ووضع حلول الإنقاذ السريعة".

ودعا إلى تخصيص صندوق دعم دولي يُلبي الاحتياجات الإنسانية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.