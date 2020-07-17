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فيس بوك وقصة روبوت بهلواني Bombyx لتثبيت كابلات الألياف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:24 - 17 يوليو 2020
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تقارير
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فيس بوك وقصة روبوت بهلواني Bombyx لتثبيت كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ، لتقوية خدمات الكهرباء التي تحتاجها شركة فيس بوك والعمل علي عدم انقطاعها .

فيس بوك – Facebook  يقوم بتطوير “روبوت بهلواني” واسمه الرمزي (Bombyx)، هذا الروبوت يقوم بلفّ كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط التي تخدم عادةً المناطق السكنية في معظم أنحاء العالم.

المشروع الجديد الذي تتبناه شركة الفيس بوك وشريكتها ULC Robotics لبناء الروبوتات وبتكلفة أرخص بثلاث مرات إلى خمس من تكلفة بناء كابلات الألياف الهوائية التقليدية.

وسعت فيس بوك – Facebook  بكل جهد لتوفير وتطوير الروبوت الجديد نظرا لحاجته الماسة له والعمل علي تخفيض  التكاليف الخاصة بللفّ الألياف حول خطوط الكهرباء من أجل الحفاظ وكان ذلك عن طريق خفض العمل اليدوي.

من مميزات “Bombyx” روبوت فيس بوك الجديد  انه يقوم بعمله علي الخط المباشر ويتجنب العقبات بمقدرة فائقة حتي لاتنقطع الكهرباء .

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