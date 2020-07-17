موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021، أعلن وزير التربية والتعليم المصري الاستاذ الدكتور طارق شوقي، موعد بداية العام الدراسي الجديد، 2021.

جاء ذلك عقب الاجتماع الهام الذي عقده الوزير بالفيديو كونفرس مع وكلاء وزارة التربية اليوم الخميس والتعليم وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديد ميعاد بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021.

قرارات هامة

و أسفر الاجتماع عن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد المقبل والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

وكان قد حضر اجتماع اليوم الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلي الوزارات المعنية.

وبعد انتهاء المناقشات الجادة حول بداية ونهاية العام الدراسي والترمين الاول والثاني كانت الوزارة قد اتخذت القرارات التالية :

يبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

و تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

بداية الفصل الدراسي الاول

وبذلك يبدأ الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، .

بداية الفصل الدراسي الثاني

كما انه سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)