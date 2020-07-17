مخيم الرشيدية في لبنان يسجّل 10 اصابات بفيروس كورونا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا من أبناء مخيم الرشيدية جنوب لبنان، بينهم ثلاثة موظفين تابعين للوكالة.

وأوضحت الأونروا في بيان صحفي لها، أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمي الرشيدية والبص هذا اليوم، كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين.

وأكدت أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات بمنطقة صور.

ودعت الأونروا، الأهالي في المخيمات إلى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين بشكل دوري.