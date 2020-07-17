وفاة مواطن مقدسي بفيروس "بكورونا" ليرفع حصيلة الوفيات لـ 55 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن يبلغ من العمر (77 عاما) من بلدة الرام بمحافظة القدس في مستشفى هوغوتشافيز، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 55.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فلسطين وصل إلى 439 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 179 حالة تعافٍ، بينها 174 في محافظة الخليل، و5 في قطاع غزة.

وحول الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

وأوضحت الصحة أنها أجرت 4246 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها:

- عدد الحالات النشطة الكلي: 7334

- عدد حالات التعافي: 1666

- عدد حالات الوفاة: 55

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (87): مدينة القدس 87.

محافظة رام الله والبيرة (5): مدينة رام الله 2، جفنا 1، مخيم الجلزون 2.

محافظة الخليل (319): مدينة الخليل 155، حلحول 9، بيت أولا 1، يطا 12، بني نعيم 42، دورا 12، الظاهرية 4، بيت أمر 1، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، سعير 1، مخيم العروب 2، مخيم الفوار 7، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 2، خاراس 2، إذنا 51.

محافظة سلفيت (4): رافات 3، سلفيت 1.

محافظة جنين (4): قباطية 1، ميثلون 1، كفر دان 1، أم التوت 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 2، دير الحطب 4، صرة 1.

محافظة أريحا والأغوار (6): أريحا 6

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 1، جيت 1

محافظة طوباس (5): طوباس 4، الفارعة 1