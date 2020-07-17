توقعات "إسرائيلية" بفتح تحقيق جنائي ضدها خلال يومين

توقعت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن يقبل قضاة محكمة الجنايات الدولية، طلب المدعية العامة فاتوا بنسودا بفتح تحقيق جنائي ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وذلك في غضون يومين.

ووفق ما أورده موقع صحيفة "يسرائيل هيوم العبرية" نقلًا عن مصادر سياسية وقانونية "إسرائيلية"، فإن المحكمة ستؤكد على سلطة المدعية في استجواب "إسرائيليين" ومحاكمتهم، وذلك على الرغم من أن هناك اتفاق سياسي على أن حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يتم عبر المفاوضات، إلى جانب أن السلطة الفلسطينية ليست دولة يحق لها مقاضاة إسرائيل. وفق زعمهم.

ووفقًا للمصادر، فإنه من المرجح بأن التحقيقات ستركز على ارتكاب الجيش "الإسرائيلي" جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، إلى جانب البناء غير القانوني في مستوطنات الضفة وشرقي القدس.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تستعد لقائمة طويلة من الأدوات التي ستستخدمها المحكمة علنًا وسرًا، منها أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين والضباط "الإسرائيليين".

ويقود الوزير الليكودي زئيف إلكين لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والقضاء، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الشؤون الاستراتيجية، والجيش وغيره، لإدارة الأنشطة الإسرائيلية أمام المحكمة. بحسب الصحيفة.

وتتوقع مصادر "إسرائيلية" أن تمنح أمريكا الدعم الكامل لـ"إسرائيل" ضد المحكمة، بعد أن اتخذ البيت الأبيض مؤخرًا سلسلة من القرارات ضدها.