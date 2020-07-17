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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 17 يوليو 2020
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تقارير
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يدخل اليوم 17 يوليو/تموز، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

  • الأسير محمد فاروق شريف أبو الرُّبْ (46 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
  • الأسير محمد محمد يوسف ناجى (39 عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
  • الأسير موسى محمد عبد الله حلايقة (52 عامًا) من الخليل، المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.
  • الأسير مصباح خليل مصباح حلس من مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون.
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