4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 17 يوليو/تموز، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وهم:
- الأسير محمد فاروق شريف أبو الرُّبْ (46 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير محمد محمد يوسف ناجى (39 عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- الأسير موسى محمد عبد الله حلايقة (52 عامًا) من الخليل، المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.
- الأسير مصباح خليل مصباح حلس من مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون.