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الصين تبدأ تجارب علاج المصابين بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الصين
  • 09:07 - 17 يوليو 2020
لقاح فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا
تقارير
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بدأت الصين، اليوم الجمعة، التجارب الأولية على البشر لعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد، تعمل على تطويره شركة "بيو إن تيك" الألمانية.

وكشفت مجموعة "شنغهاي فوسن"، الشريك المحلي للشركة الألمانية، أن هذا اللقاح بلغ مراحل متقدمة من التطوير. بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المجموعة الصينية أنه تم الترخيص لها حصريا بتطوير وتسويق منتجات لقاح فيروس كورونا التي تم تطويرها باستخدام تقنية "إم إر إن إيه" من شركة "بيو إن تيك" في الصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

ويعد العلاج المرتقب واحدا من 23 لقاحا على الأقل، يتم اختبارهم على البشر في سباق عالمي محموم لإنهاء جائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص وقتل أكثر من نصف مليون آخرين.

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