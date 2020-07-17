سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17-7-2020، حيث سنرفق لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار مقابل السورية في البنوك والمصارف وفي المحافظات السورية، وستقدم لكم "كالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17 يوليو.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17 يوليو+

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17-7-2020 على النحو التالي:

دمشق= 2325 ل.س شراء، و2375 ل.س مبيع.

حلب= 2300 ل.س شراء، و2350 ل.س مبيع.

إدلب= 2280 ل.س شراء، و2320 ل.س مبيع.

كما بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 330 ل.س شراء، و338 ل.س مبيع.

والجدير بالذكر، أنه على أثر انهيار سعر الدولار في سوريا وارتفاع اسعار العملات في سوريا أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنين والتي يتم شرائها بعملة الدولار الأمريكي وبعد ارتفاع سعر الدولار في سوريا زادت معاناة المواطنين السوريون في ظل الانهيار الكبير للعملة السورية.

ويشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.