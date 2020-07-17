سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 17/7/2020، حيث ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم الإخباري" سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند الصرافين في لبنان والبنك المركزي، وسنرفق لكم أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 17-7-2020

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 17-7-2020 كالتالي:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الجمعة

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8300 و8700 ليرة للدولار الواحد، وفق وسائل اعلامية.

وثبت في سوق الصرف اللبنانية الموازية، فهناك من يستغل شح العملة الخضراء في السوق ويعرض الدولار للبيع بسعر 10 آلاف ليرة، بمتوسط زيادة 1200 ليرة عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اليوم الجمعة

أما في مصرف لبنان المركزي، فقد ثبت سعر الدولار عند 1514 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس، وعزى ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.