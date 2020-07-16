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الصحة الهولندية تطلق تطبيقًا لتتبع فيروس "كورونا"!!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:56 - 16 يوليو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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من المقرر أن تطلق هولندا، في سبتمبر المقبل، تطبيق CoronaMelder لتتبع فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.

ووفق وزارة الصحة الهولندية، فإن التطبيق يهدف لتحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع مصابين في آخر أسبوعين، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الاختبار.

وأوضحت الصحة، أن استخدام التطبيق سيكون طوعيا ومجانا، لافتة إلى أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية لمستعمليه.

وأشارت إلى أنه من المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

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