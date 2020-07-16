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مخاطر حقيقة تمس القضية الفلسطينية..

د.الهندي: السلطة في اختبار جدي أمام واقع الضم "الإسرائيلي" ويجب تفعيل المقاومة الشعبية

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 20:56 - 16 يوليو 2020
د. محمد الهندي د. محمد الهندي
تقارير
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أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، أن السلطة الفلسطينية في اختبار جدي أمام واقع الضم، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية في مواجهة مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" والادارة الأمريكية.

وأوضح د.الهندي خلال ورشة الحوارية إلكترونية نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية عبر تطبيق البث المباشر "زوم"، على أن هناك مخاطر حقيقية تمس القضية الفلسطينية، مبينًا أن الحوار يدور حول تسويق الضم وليس مبدأ الضم.

وقال د.الهندي، إن "إسرائيل" تمنع السيادة الفلسطينية يوميا بتكريس وقائع على الأرض تحكم أي "مفاوضات قادمة".

وشدد على ضرورة تحويل حوار (الرجوب-العاروري) إلى خطة وطنية، إلى جانب تفعيل المقاومة الشعبية، مشيرًا إلى أن عودة السلطة للمفاوضات مع "اسرائيل" يعطيها فرصة لتكريس مخطط الضم.

يتبع.. 

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