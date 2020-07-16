إغلاق مصنع مخالف للإجراءات الصحية في الخليل

أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس، مصنعاً مخالفاً للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن مجموع ما تم اغلاقه على مدار الأسبوع الجاري في محافظة الخليل بلغ 30 منشأة تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية وتحرير 12 مخالفة مالية لأصحاب هذه المنشآت واخطار 31 منشأة لتصويب وضعها القانوني.

وأضافت الاقتصاد، جاء الاغلاق في أعقاب تنفيذ الطواقم 21 جولة تفتيشية شملت 507 منشآت تجارية وصناعية، منها 84 منشأة مخالفة جرى اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحقها، إضافة الى ضبط اكثر من طن مواد غذائية منتهية الصلاحية.