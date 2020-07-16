الأردن تسجل خمسة اصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن، اليوم الخميس، خمسة حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينهم إصابة محلية.

وقالت وزارة الصحة الاردنية في بيان صحفي لها، إنه الاصابات الخمس رفعت عدد حالات الاصابة في المملكة إلى 1206 حالات.

وأضافت، ان حالة محليّة في محافظة العاصمة، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم، و(4) حالات إصابة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعوديّة).

وأشأرت إلى أن 3 من بين المصابين تماثلوا للشفاء، جميعهم في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء (9050) فحصاً مخبريّاً.

ولفتت الصحة، أن إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (492161) فحصاً.