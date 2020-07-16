أيامٌ قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، حيث تزداد عمليات البحث حول معرفة أماكن صلاة عيد الاضحى في مصر 2020 في ظل استمرار اجراءات صارمة بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وتُغلق وزارة الأوقاف المساجد أمام المصلين منذ أسابيع عدة بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في جميع محافظات مصر.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية بأن وزارة الأوقاف تدرس عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث ما زالت المساجد مغلقة أمام الصلوات الأسبوعية ولم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الاضحى في مصر 2020

ولا زالت الوزارة تدرس المقترحات المتوقعة وهي اداء صلاة عيد الاضحى في المساجد، ومن المتوقع أن تُصدر قرارها النهائي قبل عيد الاضحى المبارك 2020.

وأشارت مصادر إلى أن السيناريو الأقرب هو نفسه الذي حدث في عيد الفطر السعيد حيث تم اختيار أحد المساجد الكبرى لنقل صلاة عيد الاضحى المبارك بعدد محدود من المصلين.

وأوضح أن عدم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك لا زال قائمًا، لافتًا إلى أن صلاة العيد قد تكون في المنازل.

اضحى 2020

واستبعد المصدر الذي تحدث لليوم السابع، أن تكون أماكن صلاة عيد الأضحى في مصر 2020 في أي ساحات محددة بالمحافظات.

ومن المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.