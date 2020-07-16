تفاصيل مناورة تُحاكي اكتشاف اصابة بفيروس كورونا في غزة

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الخميس تفاصيل المناورة التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الصحة لمحاكاة اكتشاف اصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في حي سكني مكتظ في مدينة غزة.

يُشار إلى أن قطاع غزة لم يُسجل أي اصابة داخلية بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ انتشار الفيروس في العالم، إلا أنها سجلت عشرات الاصابات للعائدين من الخارج وتم وضعهم في مراكز صحية معدة مسبقة وشفي معظم الاصابات ولم يبقى منهم سوى 3 مصابين في مستشفى العزل.

تفاصيل مناورة لاكتشاف إصابة بفيروس كورونا في غزة

ستنطلق المناورة يوم السبت الموافق 18 يوليو، من الساعة 11:00 صباحاً حتى 13:00 ظهراً في منطقة حي النصر غرب مدينة غزة.

خريطة المناورة:

(المربع السكني الممتد من: مفترق العيون/ الجلاء بشارع النصر غرباً - مفترق العيون/ الجلاء بشارع الجلاء شرقاً – مفترق الغفري جنوباً – مفترق اللبابيدي غرباً حتى مفترق العيون/ الجلاء شمالاً).

تعليمات وإرشادات هامة للمواطنين اثناء المناورة:

1 سيتم فرض حظر التجوال ومنع التحرك للمواطنين والمركبات في المنطقة المذكورة والتزام البيوت بشكل كامل خلال وقت المناورة، ومنع الدخول أو الخروج من تلك المنطقة.

2 إغلاق جميع المحلات والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة.

3 تطبيق الفصل بين محافظات القطاع مع بدء المناورة لعدة دقائق، ومنع حركة تنقل المواطنين والمركبات بينها.

4 تعليق إقامة صلاة الظهر في المساجد المتواجدة ضمن النطاق الجغرافي للمناورة.

5 ستكون هناك حركة نشطة لمركبات الإسعاف والشرطة وأجهزة الأمن.