أفضل دعاء يوم عرفة 2020 وفضل الدعاء العظيم

يحرص الملايين من المسلين لمعرفة دعاء يوم عرفة 2020 كي يظفر بالجائزة الربانية في هذا اليوم الفضيل.

ويعتبر الدعاء في الإسلام عبادة يقوم من خلاله المسلم على توجه السؤال والطلب من العبد إلى ربَّه، وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبها الله خالصةً له ولا يجوز أن يصرفها العبد إلى غيره.

وتكثر الأدعية مع اقتراب أفضل أيام السنة الهجرية وهو يوم عرفة فمن قام بصيامه غفر الله له ذنبه في السنة الماضية والقادمة.

ومن بين الأدعية المستحبة خلال يوم عرفة 2020 ما يلي: