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على الطريقة العراقية.. كوري جنوبي يلقي حذائه في وجه الرئيس مون

  • فلسطين اليوم - سيول
  • 16:53 - 16 يوليو 2020
كوري جنوبي يلقي حذائه في وجه الرئيس مون كوري جنوبي يلقي حذائه في وجه الرئيس مون
تقارير
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ألقى رجلًا من كوريا الجنوبية يوم أمس الاربعاء حذائه على الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عند مغادرته مبنى البرلمان.

وذكرت وكالة "ونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحادثة وقعت في حوالي الساعة (10:30 بتوقيت موسكو) حينما أقدم رجل يدعى جونغ، بخلع حذائه والإلقاء به على الرئيس مون، إلا أنه لم يصبه.

وتم اعتقال الرجل، حيث قال: "ألقيت الحذاء على الرئيس مون جاي إن، أردت منه أن يشعر بالعار".

ولم يصدر أي تعليق من رئاسة كوريا الجنوبية على الحادث.

واستذكر نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حادثة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2008 أثناء مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

حيث ألقى الصحفي منظر الزيدي بحذائه أمام شاشات التلفزة واخطأه، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في العراق وأودع السجن ثم أفرج عنه بعد تسعة أشهر لحسن السلوك، وغادر العراق فور إطلاق صراحه.

 

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