صحة غزة تعلن تعافي 5 حالات من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن تعافي 5 حالات من الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن 3 حالات لا زالت متبقية مصابة بالفيروس القاتل وهي تحت العلاج بمستشفى العزل الطبي.

وكانت الصحة أعلنت نتائج فحوصات لـ 61 عينة مشتبهة خلال الـ24 ساعة مؤكدة أن نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة.

وبلغ عدد العينات المشتبهة التي جرى فحصها منذ مطلع مارس 13387 عنة منها 13315 سلبية و 72 ايجابية.

وأشارت إلى انها لا تزال تتابع الحالة الصحية لـ 261 مواطن موزعين على ستة مراكز للحجر الصحي لم تظهر عليها أية أعراض للمرض.