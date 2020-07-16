اشتية: الأوضاع تزداد سوء بسبب كورونا وألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس قريبا

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية أن الوضع الصحي في المحافظات كافة قد تزداد سوءًا خلال الشتاء في الضفة الغربية المحتلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال اشتية: "أجلنا افتتاح العام الدراسي للمدارس للسادس من أيلول القادم لنرى أين سيتجه منحنى تفشي فيروس كورونا".

وأضاف اشتية: "في ظل وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي تواصلنا مع الأمم المتحدة وفوضناها لإدخال المنحتين الصينية والسعودية والتي تشمل معدات طبية".

ولفت إلى أن ألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس في القريب العاجل معظمها سنرسله الى الخليل.

وأكد اشتية أن "التحدي الأكبر الذي نواجهه في هذه الازمة عدم التزام المواطنين بشكل كبير بشروط السلامة العامة"

ودعا اشتية المواطنين كافة إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.