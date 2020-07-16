الليلة "إسرائيل" تنتظر قرارات جديدة لمنع تفشي كورونا وهناك 12 اجراء

ناقش رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه اليوم الخميس، فرض قيود جديدة على الإسرائيليين بعد اتساع وانتشار فيروس كورونا بشكل سريع في الفترة الماضية داخل "دولة الاحتلال".

وناقش نتنياهو سلسلة من الاجراءات الصارمة لمنع استمرار تفشي فيروس كورونا ومن هذه الاجراءات التي يتم مناقشتها ما يلي:

السماح بتجمهر 20 شخصا فقط في الهواء الطلق

السماح بتجمهر 10 أشخاص في مكان مغلق

أن تعمل المطاعم من خلال الإرساليات فقط

فرض إغلاق في نهايات الأسبوع.

إغلاق دور العبادة

إغلاق الشواطئ

إغلاق المخيمات الصيفية ومدارس العطلة الصيفية

إغلاق كليات والانتقال إلى التعليم عن بعد

إغلاق المطاعم مع إبقاء الإرساليات

إغلاق برك السباحة

إغلاق معاهد اللياقة البدنية

تقليص المواصلات العامة

ومن المقرر أن تقعد حكومة الاحتلال مساء اليوم الخميس اجتماعًا طارئ للمصادقة على هذه القيود الصارمة.

وكان نتنياهو قال أمس الأربعاء، "إننا نبذل كل ما بوسعنا من أجل الامتناع عن إغلاق كامل".

يُشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت صباح اليوم الخميس 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن عدد الوفيات وصل إلى 376.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزراء عبروا عن تأييدهم لاقتراح يقضي بفرض حظر تجول ليلي أو في نهايات الأسبوع، بادعاء أن من شأن ذلك أن يساعد في لجم انتشار كورونا.

بينما يفضل المسؤولون في وزارة الصحة فرض إغلاق كامل لفترة قصيرة.

وقال وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، إنه يعارض فرض إغلاق كامل، لكنه اعتبر أن إغلاقا ليليا وفي نهايات الأسبوع "توجد أفضليات ومصاعب".