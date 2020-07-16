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داخلة غزة تستعد لتنفيذ مناورة تحاكي اكتشاف اصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:10 - 16 يوليو 2020
داخلية غزة داخلية غزة
تقارير
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تستعد وزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة الصحة في قطاع غزة لتنفيذ مناورة تحاكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ.

وستنفذ المناورة يوم السبت 18 يوليو 2020، بمنطقة "النصر" غرب مدينة غزة لمدة ساعتين من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 13:00 ظهراً.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن المناورة تأتي في إطار رفع مستوى الجهوزية وزيادة الكفاءة، ضمن الجهود الحكومية لحماية قطاع غزة من تفشي الفيروس.

ودعت الداخلية، المواطنين في المنطقة المذكورة إلى الالتزام التام بالتعليمات التي ستصدر بالخصوص، والتعاون مع الأجهزة المختصة من أجل إنجاح هذه المناورة؛ بما يساهم في فعالية إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

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